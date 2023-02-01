Президент РФ Владимир Путин распорядился "ликвидировать возможность обстрелов" российской территории.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", - сказал Путин.

Он также заявил, что перед людьми в приграничных с Украиной регионах России стоят "очень остро" такие проблемы как потеря домов, квартир, перебои в работе энергетики, тепловодоснабжения.

Россия регулярно обвиняет ВСУ в обстрелах приграничных районов. Украина удары по российской территории не подтверждает.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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