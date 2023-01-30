Президент РФ Владимир Путин едет в Волгоград, где собирается провести целую неделю. В городе на этой неделе запланированы мероприятия к 80-летию Сталинградской битвы.

Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его данным, Путин может приехать в Волгоград сегодня, 30 января, а уехать 5 февраля.

Местные СМИ уже сообщают, что с 30 января в Волгограде начал действовать запрет проезда большегрузов и поездов, перевозящих опасные грузы, а в центре города установлены заграждения. Местные жители же сообщают, что к приезду Дмитрия Медведева в июле такой подготовки не было.

Днем победы в Сталинградской битве считается 2 февраля 1943 года, когда окруженная в городе немецкая армия во главе с фельдмаршалом Паулюсом капитулировала.

Ранее сообщалось, что Путин выступал в Петербурге. Он высказался о войне в Украине, но не стал объявлять о новой мобилизации.

Также писали, что, по данным СМИ, в Кремле начали готовиться к президентским выборам 2024 года с учетом участия в них Путина. Президентским выборам в России будут предшествовать региональные выборы в сентябре.