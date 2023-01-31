Международный уголовный суд в Гааге не может открыть дело против Владимира Путина и других российских руководителей за вторжение в Украину.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

"Из-за того, что ни Украина, ни Россия не ратифицировали Римский статут, МУС не может преследовать в судебном порядке преступление агрессии. Он также не может преследовать в судебном порядке глав государств, таких как Путин, или проводить заочные судебные процессы над его высшими министрами", - говорится в статье.

При этом большая часть доказательств, собираемых иностранными правозащитными организациями, направляется именно в МУС, где они рискуют "собрать пыль". В то же время их не принимает и Украина, поскольку местное законодательство запрещает рассматривать доказательства, собранные не украинскими следователями.

По этой причине Украина проводит кампанию за создание специального трибунала по образцу тех, что были учреждены по Руанде и бывшей Югославии. Украинская генпрокуратура говорит, что уже имеет 627 подозреваемых, включая российских министров, генералов и членов Госдумы, которые голосовали за войну.

Но специальный трибунал должен быть одобрен либо Советом Безопасности ООН, где у России есть право вето, либо Генеральной Ассамблеей, где неясно, сможет ли Украина получить большинство голосов.

И, если Евросоюз склоняется к поддержке идеи трибунала, Соединенные Штаты еще не решили по этому поводу. Администрация Байдена пока лишь согласна поддержать промежуточное решение - назначить временного прокурора для сбора доказательств совершения преступлений. Которые можно будет использовать когда-нибудь в будущем.

Washington Post также отмечает, что "сообщений о расследовании возможных украинских военных преступлений пока нет".

При этом только 18 из 250 россиян, в отношении которых собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений, находятся под стражей в Украине. Остальных намерены судить заочно.

Напомним, Нуланд прогнозирует появление Международного трибунала по военным преступлениям России к лету.

Между тем, сообщалось, что британские судьи проводят тренинги для украинских коллег в рамках подготовки "нового Нюрнберга" - процессов по военным преступлениям РФ в Украине.