К лету текущего года может быть готов Международный трибунал или другой механизм, в рамках которого можно будет привлечь Россию к ответственности за военные преступления в Украине и за преступления против человечности.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает "Голос Америки".

"Я хотела бы, чтобы мы пришли к годовщине (полномасштабного вторжения России в Украину - Ред.) – примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но к лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился", – сказала Нуланд.

По ее словам, США работают над этим вопросом вместе со странами "Большой семерки" и Украиной.

Ранее сообщалось, что Европараламент проголосовал за создание трибунала для высшего руководства РФ.

Также мы писали, что Франция объявила о начале работы над созданием спецтрибунала по преступлениям России против Украины.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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