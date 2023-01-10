В расследовании военных преступлений России в Украине задействована 21 страна.

Об этом сообщил президент Евроюста Ладислав Хамран в интервью изданию LRT.

"Большинство расследований осуществляется в странах ЕС. Из 21 страны, где проводятся опросы, - 14 являются членами ЕС. Еще четыре страны, учитывая Украину, находятся в Европе, но не являются членами ЕС. Другие три страны не входят в ЕС - США, Канада и Великобритания", - заявил Хамран.

Он рассказал, что сбор доказательств преступлений и их анализ может длиться до нескольких лет.

По словам президента Евроюста, в настоящее время каждая страна-участница проводит собственные расследования, после чего должна предоставить отчет и зафиксированные заявления потерпевших и свидетелей.

"У нас есть идея централизовать все собранные доказательства, проанализировать их и посоветовать странам, например, прийти к выводу, что в определенных регионах были совершены военные преступления и что этому есть доказательства", - отметил Хамран.

Ранее страны "Большой семерки" официально заявили о намерениях привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности за военные преступления.

Также мы сообщали, что Британия обучает украинских судей проводить процессы по военным преступлениям России.