Сегодня, 26 января, главы министерств иностранных дел Украины и Франции - Дмитрий Кулеба и Катрин Колонна провели переговоры в Одессе. Стороны обсудили новые поставки вооружения, 10-й санкционный пакет ЕС против РФ, имплементацию украинской "формулы мира" и создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции в Одессе.

"Что касается тем наших переговоров - здесь сюрпризов нет: мы говорили о новых поставках вооружения, новых санкциях против РФ, в частности о 10-м санкционном пакете, говорили об имплементации "формулы мира" президента Зеленского. Вместе с Францией будем двигаться по всем этим вопросам, и по всем этим темам будут решения в интересах Украины, Европы и мира", - сказал Кулеба.

По словам Кулебы, они с французской коллегой уделили важное внимание вопросу создания Специального трибунала для наказания РФ за преступление агрессии против Украины.

Также глава МИД сообщил, что в данном вопросе есть позитивные сдвиги. В частности, сегодня в Праге Украина собрала представителей 21 страны, чтобы определить дальнейшие шаги движения в том направлении.

"Это так называемая Core Group, она собралась впервые. Я благодарен всем странам, принимающим участие в этом заседании", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что с приближением годовщины войны в Украине некоторые люди в США и других странах Запада продолжают рекомендовать, чтобы Киев как можно скорее вступил в переговоры с Россией.

Война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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