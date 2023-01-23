Украина рассчитывает уже в этом году начать предварительные переговоры о вступлении в Евросоюз. Для этого Киев надеется весной получить положительный отчет Еврокомиссии о выполнении рекомендаций.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления в Совете министров иностранных дел ЕС.

"У нас высокие ожидания от саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания правительства Украины и колледжа ЕС накануне саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", - заявил Кулеба.

По его словам, Украина уже заканчивает выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад ЕК этой весной, а уже 3 февраля хочет получить некие положительные оценки своих усилий по выполнению рекомендаций.

Кулеба надеется, что "никакие игры или узкие политические интересы" не станут преградой этому процессу.

Ранее в ЕС заявляли, что промежуточная устная оценка выполнения Украиной реформ для открытия переговоров о вступлении состоится весной, но официальная - осенью 2023 года.

Также недавно Владимир Зеленский подтвердил стремление к вступлению Украины в НАТО.

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