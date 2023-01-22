"Гибридная атака России на Евросоюз". Болгария отрицает причастность ко взрыву на Крымском мосту
Болгария не выявила никаких признаков своего участия во взрыве на Крымском мосту.
Об этом сообщил главный прокурор страны Иван Гешев в своем Twitter.
"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорично установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", - написал главный прокурор, назвав всю эту историю примером "российской гибридной атаки" на Евросоюз.
Подробности расследования не приводятся.
Россия первоначально обвиняла Болгарию в транспортировке взрывчатке, точнее - в том, что она стала одним из звеньев этой транспортировки.
Как утверждала ФСБ РФ, груз первоначально отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе, оттуда - в грузинский Поти, после чего в Армению. Затем груз снова прибыл в Грузию, откуда уже попал в Россию.
Напомним, взрыв на Крымском мосту произошёл утром в субботу, 8 октября 2022 года. Было обрушено около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Движение по мосту было остановлено из-за очень сильного пожара. Судоходство при этом не перекрывалось.