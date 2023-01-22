Болгария не выявила никаких признаков своего участия во взрыве на Крымском мосту.

Об этом сообщил главный прокурор страны Иван Гешев в своем Twitter.

"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорично установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", - написал главный прокурор, назвав всю эту историю примером "российской гибридной атаки" на Евросоюз.

Подробности расследования не приводятся.

Россия первоначально обвиняла Болгарию в транспортировке взрывчатке, точнее - в том, что она стала одним из звеньев этой транспортировки.

Как утверждала ФСБ РФ, груз первоначально отправили из морского порта Одессы в болгарский Русе, оттуда - в грузинский Поти, после чего в Армению. Затем груз снова прибыл в Грузию, откуда уже попал в Россию.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошёл утром в субботу, 8 октября 2022 года. Было обрушено около 250 метров шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Движение по мосту было остановлено из-за очень сильного пожара. Судоходство при этом не перекрывалось.