Во вторник, 10 января, с ночи в Крыму закрыли для автомобилей Керченский мост. Его снова откроют в 15:00 по Киеву.

Об этом пишут российские СМИ.

Причина - ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что в январе российские строители установят первые два пролета левой стороны автомобильной части моста, ведущей со стороны полуострова.

В последнее время перед Крымским мостом сильные пробки из-за досмотров автомобилей.

Мост, напомним, был взорван 8 октября едущей фурой, которую предварительно начинили взрывчаткой. Россия обвинила Украину, но Киев на себя официально ответственности не взял.

8 октября было обрушено около 250 м шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Движение по мосту было остановлено из-за очень сильного пожара. Судоходство при этом не перекрывалось.

На днях мы публиковали новый спутниковый снимок Крымского моста, на котором видно, что восстановительные работы продолжаются.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

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