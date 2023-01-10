Крымский мост закрыли для движения автомобилей
Во вторник, 10 января, с ночи в Крыму закрыли для автомобилей Керченский мост. Его снова откроют в 15:00 по Киеву.
Об этом пишут российские СМИ.
Причина - ремонтные работы.
Ранее сообщалось, что в январе российские строители установят первые два пролета левой стороны автомобильной части моста, ведущей со стороны полуострова.
В последнее время перед Крымским мостом сильные пробки из-за досмотров автомобилей.
Мост, напомним, был взорван 8 октября едущей фурой, которую предварительно начинили взрывчаткой. Россия обвинила Украину, но Киев на себя официально ответственности не взял.
8 октября было обрушено около 250 м шоссейного полотна, сгорело семь цистерн грузового поезда. Движение по мосту было остановлено из-за очень сильного пожара. Судоходство при этом не перекрывалось.
На днях мы публиковали новый спутниковый снимок Крымского моста, на котором видно, что восстановительные работы продолжаются.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.