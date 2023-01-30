Украинский журналист Дмитрий Гордон спросил у Виктора Ющенко почему он не отравил президента РФ Владимира Путина, когда тот был у него дома.

Из ответа Ющенко можно понять, что он не ожидал тогда, что Путин будет нападать на Украину.

"Я не думал, что его так плохо учили в школе. Я не думал, что он не читал того же Пушкина. Думаю, он гордится тем, что его воспитала питерская, а точнее ленинградская подворотня: "бей первым, мочить в сортире". Это вещи, которых ему не хватало. Он хотел, чтобы его уважали, чтобы кто-то его остерегался, а кто-то, возможно, и боялся. Это комплекс маленького, обиженного ребенка, который пошёл на самбо или карате", - считает Ющенко.

Он также ответил на вопрос, чего лично желает Путину.

"Смерти, очевидно. Потому что то, что он делает, он делает Россию - неэффективной, он делает Россию дикой, он отбрасывает Россию на столетие назад. Но Бог с ним", - сообщил Ющенко.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Путин болен раком и умрет очень быстро после победы Украины в этом году.

По данным Bloomberg, Путин готовит новое наступление, война может затянуться на годы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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