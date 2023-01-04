Продолжается перепалка между журналистом Дмитрием Гордоном и президентом ФК "Ингулец" Александром Поворознюком.

Ранее Гордон потребовал извинений от Поворознюка после того, как тот назвал его "агентом ФСБ", а позже заявил, что тот так извинений и не принес.

Гордон заявил, что Поворознюк "получит по заслугам", а позже президент "Ингульца" оказался в базе "Миротворец" по обвинению в "ограблении Украины".

В новом видео Поворознюк обратился к Гордону и применил к сайту "Миротворец" такие эпитеты, как "продажный" и "еб@чий".

"Гордон хвалится, что он меня внес на сайт "Миротворец", скажу коротко: беретесь за руки с Яценюком и всей п@зд@той и идете н@х@й из Украины. У вас есть просто уникальная возможность - взяться за руки и убежать н@х@й из Украины, пока не закончилась война. В то время пока вы в начале войны прятались в Черновцах, я с парнями с охотничьими ружьями закапывал по уши коллаборантов и рашистов, а ты мне будешь, п@д@р, ставить "измену Родине"?!" - говорит Поворознюк.

Поворознюк также заявил, что Миротворец сейчас "не тот, что в 2014 году". По его словам, сейчас туда вносятся люди за деньги, но сам он платить деньги за удаление с сайта не намерен.

"Считайте официальным заявлением. Я обращаюсь к генпрокурору, к министру внутренних дел, СБУ - проверить факты, на основе которых я был внесен в этот еб@чий сайт и дать ответ народу. Я уверен, что кто-то за это ответит", - заявил он.

Осторожно! В видео много нецензурной лексики.

Отметим, что о связях Смешко и Гордона с россиянами писали и раньше. Но Гордон эти слухи опровергал.

При этом МВД России объявило журналиста в розыск.