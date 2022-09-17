В субботу, 17 сентября, в Киеве заметили украинского журналиста Дмитрия Гордона, который брал новое уличное интервью.

На этот раз, как оказалось, интервью Гордон брал у украинского боксера Александра Усика, который в конце августа защитил свои пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа. Также украинец завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

Ранее мы писали, что Министерство юстиции России внесло гражданина Украины журналиста Дмитрия Гордона в список иностранных агентов.

Также в июле Московский суд заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по обвинению "в распространении фейков о российской армии, экстремизме и призывах к агрессивной войне".

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.