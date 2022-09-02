Украинский боксер Александр Усик назвал британца Тайсона Фьюри "цыганом".

Отвечая на вопрос о том, где пояс WBC, которого не хватает в коллекции украинца (и который принадлежит Фьюри) Усик ответил: "Цыгане захватили, король какой-то".

Отметим, что Фьюри причисляет себя к цыганам и называет себя "цыганским королем". Чемпион WBC в тяжелом весе происходит из семьи "ирландских путешественников" - кочевых жителей Ирландии, которых также называют "ирландскими цыганами".

Ранее менеджер Усика Эгис Климас рассказал, что они пытаются организовать бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в конце этого или в начале следующего года.

В конце августа Александр Усик защитил свои пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа. Бой проходил в городе Джидда, Саудовская Аравия. Также украинец завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

Сразу после боя украинского чемпиона Александра Усика с британским боксером Энтони Джошуа боксер Тайсон Фьюри выложил в соцсети видео, в котором сказал, что этот поединок - "полное дерьмо", и он мог бы побить и Усика, и Джошуа за один вечер. При этом недавно Фьюри снова заявил об уходе из бокса.