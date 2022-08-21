Британский боксер Энтони Джошуа дал объяснение истерики, которую устроил после того, как проиграл Александру Усику. После оглашения результатов он вышвырнул за пределы ринга чемпионские пояса украинца и стал кричать с нескрываемой злостью, после чего демонстративно покинул ринг.

Правда, впоследствии он вернулся, пожал руку Усику и признал его победу.

На пресс-конференции после боя Джошуа объяснил свое поведение: "Я злился сам на себя. Ни на кого другого, только на себя. Поэтому я подумал, что мне нужно уйти, так как злюсь и могу наделать глупостей. Но, похоже, я осознал, что это спорт и нужно поступать правильно. Вернувшись в ринг, я говорил от всего сердца. Это было тяжело. Вы видите, что Энтони не аферист".

Напомним, украинский чемпион Александр Усик защитил свои пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа. Бой проходил в городе Джидда, Саудовская Аравия. Также украинец завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского чемпиона, обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, который защитил свои титулы в реванше с британцем Энтони Джошуа и посвятил победу ВСУ.