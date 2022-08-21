Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского чемпиона, обладателя поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, который защитил свои титулы в реванше с британцем Энтони Джошуа и посвятил победу ВСУ.

"Тяжелая, но такая важная и нужная Победа Александра Усика! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!", - написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Напомним, Усик в образе казака приехал на арену, где этой ночью состоялся его бой с Джошуа. Ранее на пресс-конференции он объяснил, почему выбрал образ казака перед боем.

"Все на сердце ложится. Я не сделал что-то невероятное. Это часть того, чем я живу. Я показал это в 2012 году на Олимпийских играх. Это каждый должен делать. Здесь не надо делать из меня какого-нибудь героя. Это наша национальная одежда. Я еще заранее до этого второго поединка хотел сделать на выход чуб", - сказал Усик.

Напомним, на пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа он спел "Червону калину". По словам Усика, идея спеть песню на пресс-конференции пришла спонтанно.

Помимо защиты поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел чемпион WBC британец Тайсон Фьюри. Бой прошел в городе Джидда, Саудовская Аравия.

"Страна" вела текстовую онлайн-трансляцию боя.