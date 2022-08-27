Украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист (10-0, 7 КО) победил американца Кевина Джонсона (35-21-1, 19 КО).

Бой прошел в немецком Гамбурге и длился все восемь раундов. Украинец победил единогласным решением судей.

Таким образом, украинец одержал свою юбилейную десятую победу в профессиональном боксе и остается непобедимым.

13 августа Выхрист должен был провести поединок против боснийца Аднана Редзовича (22-6, 10 КО), но встреча была отменена из-за простуды боснийца.

В предыдущих трех боях Выхрист побеждал досрочно.

А Кевин Джонсон недавно боксировал с еще одним украинцем Игорем Шевадзуцким, которому также уступил решением судей.

Напомним, что на прошлых выходных украинский чемпион Александр Усик отстоял свои пояса в бое с Джошуа и посвятил победу ВСУ. Усик не только защитил свои пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, но и завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

В СМИ уже даже появилась дата боя за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Хотя официально бой еще не подтвержден.