Появилась надежда на супербой Александр Усик - Тайсон Фьюри. Во всяком случае, перепалка между ними уже началась.

Сразу после боя украинского чемпиона Александра Усика с британским боксером Энтони Джошуа боксер Тайсон Фьюри выложил в соцсети видео, на котором сказал, что этот поединок - "полное дерьмо", и он мог бы побить и Усика, и Джошуа в один вечер.

Когда украинского боксера на пресс-конференции попросили прокомментировать это заявление Фьюри, Усик сказал: "Это ему снится каждый день. Знаете, что он побьет? Задницу он свою побьет!".

Напомним, что совсем недавно Фьюри заявил о прекращении карьеры. Со своей стороны, Усик после победы над Джошуа заявил: единственное, что его еще мотивирует в профессиональном боксе - перспектива поединка с Фьюри.

Украинский чемпион Александр Усик защитил свои пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа. Бой проходил в городе Джидда, Саудовская Аравия. Также украинец завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

После боя британский боксер Энтони Джошуа дал объяснение истерики, которую устроил после того, как проиграл Александру Усику. После оглашения результатов он вышвырнул за пределы ринга чемпионские пояса украинца и стал кричать с нескрываемой злостью, после чего демонстративно покинул ринг.