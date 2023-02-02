В середине января президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ Уильяму Бернсу посетить Киев и Москву, чтобы оценить их готовность к переговорам.

Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на немецких политиков.

Согласно информации издания, Бернс предлагал план: территории в обмен на мир. Россия по этому плану должна получить около 20% территорий Украины и завершить войну.

Обе страны отказались. Украина не захотела отдавать территории, а в России полагают, что в долгосрочной перспективе смогут победить в войне и занять еще больше территорий.



По словам источников, в Белом доме есть споры по поводу завершения войны в Украине.

В частности, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс хотят закончить войну как можно скорее и сфокусироваться на проблеме Китая.

В то же время глава Госдепа Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин не хотят, чтобы Россия разрушила международную систему безопасности, и выступают за более активную военную поддержку Украины.



После того, как Украина и Россия отказались от предложенного плана, президент США Байден согласился на условие Олафа Шольца и объявил о передаче украинской армии танков Abrams. Это заставило немецкого канцлера тоже дать разрешение на поставку танков Leopard, пишет издание.

Отметим, что о визите Бернса в Москву в январе этого года никто и никогда публично не говорил. Не писали до сих пор об этом и СМИ. Западные СМИ писали только о тайном визите Бернса в Киев.

На днях западные эксперты оценивали, сможет ли Украина пойти на территориальные уступки России.