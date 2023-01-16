Владимир Зеленский пережил более 12 покушений на свою жизнь с начала войны.

Об этом со ссылкой на украинских чиновников говорится в готовящейся к изданию книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена", сообщает Independent.

В публикации говорится, что директор ЦРУ ездил в Киев перед началом войны России с Украиной, чтобы сообщить Зеленскому о российском плане его убийства.

"В готовящейся к изданию книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена" автор Крис Уиппл сообщает, что в то же время Зеленский публично отверг предупреждения официальных лиц США о том, что Москва вскоре начнет крупнейшее наземное вторжение с момента окончания войны.

Отношение господина Зеленского к предупреждениям США, которые были довольно необычными, поскольку американские официальные лица редко делятся разведывательными данными публично, подобно тому, как администрация Байдена начала регулярно раскрывать планы России журналистам и иностранным правительствам, заключалось в том, чтобы дать им отпор и предположить, что США рискуют запаниковать и принести негативные последствия для украинской экономики.

Но в копии своей книги, полученной The Independent, господин Уиппл сказал, что господин Бернс отправился в Киев, чтобы "подтвердить их реальность".

Он сказал, что господин Байден поручил директору ЦРУ - бывшему послу США в России - предоставить господину Зеленскому "точные детали российских заговоров".

"Это сразу привлекло внимание Зеленского, он опешил, протрезвел от этой новости", - написал он.

Украинские официальные лица говорят, что Зеленский пережил более 12 покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала войны в феврале прошлого года.

По словам Уиппла, по крайней мере две из этих историй успеха были связаны с разведывательными данными США, которыми поделился Бернс во время его визита в Киев.

"Разведка была настолько подробной, что помогла бы силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения России на его жизнь", - говорится в публикации.

Ранее "Страна" приводила цитату из этой книги, что Байден не доверяет охранникам Белого дома, подозревая в них сторонников Трампа.