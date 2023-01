Президент США Джо Байден не доверяет некоторым из охранников в Белом доме из числа сотрудников Секретной службы США, поскольку они являются сторонниками бывшего американского лидера республиканца Дональда Трампа.

Это утверждается в новой книге писателя и журналиста Криса Уиппла "Битва всей его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена" (The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House).

"Более серьезной проблемой было беспокойство Байдена по поводу его группы охраны. Некоторые из этих людей симпатизировали [лозунгу] MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" - главный политический девиз избирательной кампании Трампа в 2016 году - Ред.). Он не доверял им", - отмечается в книге, которая должна поступить в продажу 17 января.

"В Секретной службе работает огромное число белых экс-полицейских из южной части США, которые обычно придерживаются глубоко консервативных взглядов", - поясняет автор книги.

По его словам, недоверие Байдена к Секретной службе проявилось в том числе во время инцидента с псом президента, овчаркой Мейджором, который в марте 2021 года покусал одного из охранников Белого дома. Американский лидер, по информации Уиппла, не отрицал сам факт нападения собаки, однако "не верил деталям" инцидента, которые сообщила Секретная служба.

"Рассуждая об обстоятельствах инцидента, Байден думал, что кто-то соврал", - говорится в книге.

Ранее мы приводили информацию из этой же книги о том, что Байден пребывал в глубоком расстройстве и страдал бессонницей во время вывода американских войск из Афганистана и из-за резкой критики действий властей Вашингтона.