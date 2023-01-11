В США в аналитическом центре имени Джо Байдена "Байден Пенн центр" обнаружены закрытые материалы времен его работы вице-президентом.

Вокруг находки в стране разгорается скандал. Его освещают американские медиа.

Как сообщают источники журналистов, в офисе "Байден Пенн центр" в Вашингтоне нашли около 10 документов. Среди них были данные разведки об Украине, Иране и Великобритании. По данным источников, документы датированы 2013-2016 годами. Секретные материалы были в коробках с семейным архивом, часть бумаг касалась похорон сына Байдена Бо, там же были и письма с соболезнованиями.

Бумаги нашли еще в ноябре, через несколько месяцев после громкой истории с обыском поместья экс-президента Дональда Трампа, где обнаружился целый секретный архив.

Адвокат Байдена сообщил о находке в Белый дом, а оттуда материалы передали в национальный архив. Теперь глава Минюста США поручил подчиненным установить, как документы попали в аналитическую организацию.

Сам Байден якобы услышал о бумагах уже после передачи их в Белый дом и ничего не знает о содержании документов. Президент США также пока не комментировал ситуацию: журналисты пытались узнать его позицию после вступительных слов на прошедшей 10 января встрече с премьером Канады Джастином Трюдо, но Байден в ответ только улыбнулся.

Между тем Белый дом признал, что Байден, будучи частным лицом, три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы времен его вице-президентства. Президентский аппарат заявил, что сотрудничает с национальными архивами и Министерством юстиции, которые выясняют, откуда в "Байден Пенн центре" взялись конфиденциальные материалы.

С комментариями по поводу находки выступил Трамп. Он призвал провести обыски в Белом доме.

"Когда ФБР собирается обыскать множество домов Джо Байдена, возможно, даже Белый дом? Эти документы, определенно, не были рассекречены", - заявил экс-президент.

К слову, именно хранение вывезенных из Белого дома секретных материало стало поводом для обыска в имении Трампа.

Эксперты считают, что медиа демократов попытаются представить незначительным эпизод с обнаруженными секретными документами, а республиканцы будут раскручивать ситуацию, но столкнутся со сложностями. Правда, если им и удастся поднять большой шум, до импичмента в любом случае не дойдет: не позволит сенат, который по большей части контролируют демократы.

Пресса под контролем демократов уже начала активно замыливать ситуацию. Так, на MSNBC оправдали Байдена тем, что аналитический центр - это "практически дом Байдена в контексте его работы", а в национальных архивах даже не знали о пропаже материалов.

CNN представил инфографику, на которой у Трампа 60 сверхсекретных бумаг, у Байдена всего ничего - около 10 и "только некоторые" высшей секретности; к тому же адвокаты действующего президента сами сдали документы, а бывший глава государства ждал ФБР.

Между тем прореспубликанский Fox News заявил о двойных стандартах и тотальном лицемерии, задаваясь вопросом, почему к Байдену до сих пор не едет спецназ для обыска.

Другой важный тезис прореспубликанских СМИ: в полномочия Трампа входило снятие грифа секретности с документов, а вице-президент Байден такого сделать не мог.

Напомним, 8 августа ФБР провело обыски в доме Трампа.

При обыске были найдены материалы о ядерных возможностях иностранного государства и другие секретные документы.