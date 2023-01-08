Президент США Джо Байден уже готовится к началу кампании по переизбранию. Его команда прорабатывает детали подготовки к будущим выборам.

Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на источники.

Предполагается, что 80-летний Байден может объявить о намерении баллотироваться на второй срок уже в феврале. При этом, официальное объявление о выдвижении может произойти в апреле.

Как пишет издание, решение о предвыборной кампании принимается на фоне того, что некоторые демократы все еще сомневаются в намерении Байдена баллотироваться. В основном это связано с возрастом главы государства, который уже является самым пожилым президентом в истории США.

Сам президент говорил, что намерен баллотироваться на второй срок, но еще не принял окончательного решения. По информации The Hill, глава государства обсуждал решение с семьей во время отпуска на острове Санта-Крус в конце декабря - начале января.

Как писала "Страна", по данным WSJ, советники президента США уже начали подготовку к предвыборной кампании Байдена, хотя все еще ждут его решения. Команда Байдена обсуждает такие технические вопросы, как выбор места для его предвыборного штаба. При этом рассматриваются варианты с Филадельфией (штат Пенсильвания), где штаб располагался в 2020 году до начала пандемии коронавируса, и родной город 46-го президента США - Уилмингтон (штат Делавэр).

Также сообщалось, что Трамп подал документы на участие в выборах президента США в 2024 году.