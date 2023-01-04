Президент США Джо Байден пошутил, что если распри среди республиканцев на тему выборов спикера палаты представителей Конгресса продолжатся, то эту должность займет самый неожиданный кандидат.

Об этом глава Белого дома сказал во время выступления в штате Кентукки.

Байден заявил, что на мероприятии отсутствует его однопартиец - работник сферы образования и бывший член городского совета Цинциннати Грэг Лэндсман. Недавно его впервые избрали в новый состав палаты представителей.

Президент допустил, что распри республиканцев позволят занять пост спикера этому неожиданному кандидату без опыта, впервые избранному в Конгресс. Хотя спикером традиционно становится законодатель с богатым опытом.



"Он разбирается с попытками определить нового спикера палаты представителей. Желаю ему много удачи. Он может стать первым новичком, когда-либо избранным спикером палаты представителей", - сыронизировал президент США.

Вчера мы писали, что лидер республиканцев Кевин Маккарти с первого раза не получил большинство голосов и не стал спикером.

А сегодня Маккарти в четвертый раз не удалось стать спикером палаты представителей США.