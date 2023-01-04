Республиканцу Кевину Маккарти в четвертый раз не удалось стать спикером палаты представителей США.

Об этом сообщают американские медиа.

В нижней палате Конгресса у республиканцев большинство – 222 депутата, но Маккарти не помогла даже поддержка Трампа, который заявил, что его однопартийцы превращают победу на промежуточных выборах в позорное поражение.

На этот раз Маккарти набрал 201 голос – еще меньше, чем накануне, когда за него проголосовали сначала 203 однопартийца, а потом 202.

При этом 20 голосов набрал альтернативный кандидат – это уже третий республиканец, ставший соперником Маккарти.

Сам кандидат заявил, что уверен в своих шансах: большинство за него, спикером он станет, даже если потребуется проголосовать за каждого альтернативного кандидата.

Вчера мы писали, что лидер республиканцев Кевин Маккарти с первого раза не получил большинство голосов.

А сегодня сообщали, что палата представителей не выбрала спикера с трех попыток.