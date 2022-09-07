При обыске в имении экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 8 августа были найдены материалы о ядерных возможностях иностранного государства.

Об этом пишет американское издание Washington Post.

По данным газеты, некоторые документы настолько подробно описывают секретные американские операции, что их не видели даже высокопоставленные чиновники национальной безопасности государства. Доступ к этой информации имели лишь президент и ограниченный круг американской администрации.

"Агенты ФБР нашли при обыске документы, описывающие военную оборону иностранного правительства, включая ядерные возможности, говорят знакомые с ситуацией источники", — пишет Washington Post.

Источники издания не стали уточнять, о какой стране идет речь в обнаруженных документах.

Между тем Трамп заявил, что ФБР при обысках изъяло у него конфиденциальные медицинские документы.

"ФБР не только украло мои паспорта... вломившись в мой дом, Мар-а-Лаго, но, как стало только что известно из судебных записей, неправомерным образом изъяло мои полные и высококонфиденциальные медицинские документы и историю со всеми прибамбасами. По крайней мере они увидят, что я очень здоровый, абсолютно и совершенно физически развитый экземпляр", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее западная пресса писала, что Федеральное бюро расследований обнаружило более 11 000 правительственных документов и фотографий во время обыска в поместье Трампа во Флориде, а также 48 пустых папок с пометкой "секретно".

Как сообщала "Страна", после обысков у Трампа больше половины американцев назвали ФБР личным гестапо Байдена.