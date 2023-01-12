У первой леди США Джилл Байден обнаружили рак. 71-летнюю супругу американского президента уже прооперировали.

Об этом сообщила ее пресс-секретарь Ванесса Вальдивия, опубликовав в Twitter медицинский отчет по результатам процедуры.

Обследования подтвердили, что образования на правом глазу и груди Джилл Байден являются базально-клеточной карциномой. Их уже удалили.

Третья опухоль на левом веке исследуется.

Процедура состоялась в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд.

Почти девять часов в больнице вместе с супругой провел и Джо Байден, после чего один вернулся в Белый дом. Вскоре в администрацию вернулась и Джилл, при этом "чувствовала себя хорошо и была в хорошем настроении". Хотя у нее и наблюдались "некоторые отеки лица и синяки".

Считается, что базально-клеточная карцинома хорошо поддается лечению, особенно при раннем обнаружении. Она медленно растет и обычно ограничена поверхностью кожи, так что ее удается удалить целиком.

Карциному обнаружили 4 января во время обычного скрининга рака кожи. Врачи рекомендовали удалить поражение над правым глазом "из соображений предосторожности".

Отметим, что это не единственная проблема четы Байденов на данный момент. Как сообщалось, в Палате представителей решили изучить подозрительных деловые операции семьи Байдена.