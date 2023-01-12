Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях семьи президента Джо Байдена.

Об этом говорится в заявлении на сайте органа.



"Сегодня председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки - Ред.) требует от министра финансов Джанет Йеллен предоставить информацию о подозрительных деловых операциях семьи Байденов и их сообщников, зафиксированных американскими банками", — сказано в публикации.



Комер призвал несколько бывших руководителей Твиттера, отвечавших за цензуру в отношении репортажей газеты New York Post о бизнес-схемах семьи Байденов, дать показания на слушаниях 6 февраля.

По словам республиканца, на протяжении последних двух лет администрация Белого дома и американские технологические гиганты пытались скрыть информацию о подозрительной деятельности семьи Байденов и причастности к ней главы государства.

"Теперь, когда у демократов больше нет однопартийного правления в Вашингтоне, наступает надзор и подотчетность. Американский народ должен знать, в какой степени Джо Байден причастен к теневым схемам своей семьи и угрожают ли эти сделки национальной безопасности и процессу принятия им решений на посту главы государства", — отметил Комер.



Законодатель назвал это расследование приоритетным для республиканцев в обновленном составе конгресса, который приступил к работе с этой недели. Оно призвано не позволить чиновникам в США и членам их семей использовать руководящие посты для обогащения.

Объявление комитета о намерении расследовать деловые операции семьи Байденов прозвучало на фоне обнаружения в помещениях аналитического центра в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства.

После находки пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден всерьез воспринял ситуацию с секретными документами, а его сотрудники взаимодействуют с американским Минюстом по этому вопросу.

"Он был удивлен, узнав об обнаружении этих материалов. Он не знал, что было в тех записях. Его команда в полной мере сотрудничает в рамках проверок. Он очень серьезно относится к вопросу о хранении засекреченных документов", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

По словам Жан-Пьер, президент считает правильным, что его советники передали обнаруженные документы Национальному управлению архивов и документации.

В ноябре Комер утверждал, что сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи.