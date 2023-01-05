Боевые действия в Украине находятся на критически важном этапе. Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву.

С такими заявлениями выступил президент США Джо Байден на заседании своего кабинета.

"Сейчас война в Украине находится в критически важной точке. Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", - сказал глава Белого дома.

По словам главы администрации США, несколькими часами ранее у него состоялось "продолжительное обсуждение" с канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуации в Украине и взаимодействия в рамках западных "альянсов в Европе".

"Мы расширим поддержку Украины", - обещал Байден, говоря о беседе с Шольцем.

Ранее Байден заявил, что президент России Владимир Путин "пытается найти немного кислорода", установив 36-часовое прекращение огня в Украине на Рождество.

Также он анонсировал, что США могут поставить в Украину БМП "Брэдли", которые использовали в Ираке и Афганистане.