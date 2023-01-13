Президент США Джо Байден попытался отшутиться на вопрос о том, зачем он хранил дома секретные документы, которые нужно было сдать в архив.

У Байдена спросили, о чем он думал, храня секретные документы рядом со спортивной ретро-машиной "Корвет".

"Мой "Корвет" в запертом гараже. Окей? Это не то, что он стоит на улице", - "успокоил" журналиста глава Белого дома.

Он также добавил, что намерен более подробно высказаться на эту тему позднее.

Несколько дней назад стало известно, что еще в ноябре юристы Байдена обнаружили секретные документы в шкафу его кабинета в Центре дипломатии и глобального взаимодействия "Пенн-Байден" в Вашингтоне.

А сегодня всплыла информация о том, что вторую порцию документов нашли в доме Байдена в штате Делавэр.

Скандал с секретными документами прокомментировал бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден. По его мнению, настоящий скандал заключается не в том, что Байден забрал секретные документы, а в том, что министерство юстиции США обнаружило их за неделю до промежуточных выборов и предпочло умолчать об этой истории.