Секретные документы, которые были изъяты агентами ФБР из резиденции бывшего президента США Дональда Трампа, содержали информацию об Иране и Китае.

Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

В тексте статьи говорится, что в бумагах речь шла о ракетной программе Ирана и работе американской разведки, нацеленной на Китай.

По словам людей, знакомых с ситуацией, некоторые из секретных документов, обнаруженных ФБР в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, включали весьма секретные сведения об Иране и Китае. По мнению некоторых экспертов, такая информация, если она будет передана другим, может раскрыть методы сбора разведданных, которые Соединенные Штаты хотят скрыть от мира, сказано в публикации американского издания.

По словам экспертов, несанкционированное раскрытие конкретной информации в документах может создать много других рисков. Например, помогающие разведывательным службам США люди могут оказаться под угрозой, а методы сбора могут быть скомпрометированы, отмечают журналисты.

ФБР провело обыск в резиденции Трампа Мар-а-Ларго во Флориде в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Во время обыска агенты ФБР обнаружили более 11 000 правительственных документов и фотографий.

Между тем Трамп потребовал вернуть документы, изъятые агентами ФБР при обыске в его поместье.