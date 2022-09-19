Бывший президент США Дональд Трамп посетил свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде впервые после обыска 8 августа, проведенного там агентами ФБР. Он посетовал на то, что сотрудники Федерального бюро расследований заходили в его спальню в обуви.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

"Оно [поместье] разворочено и не в том состоянии, в каком я его оставил. [Там было] много агентов, и они даже не сняли обувь в моей спальне. Ну, отлично!" - гласит запись.

Как писала "Страна", во время обыска у Трампа Федеральное бюро расследований обнаружило более 11 000 правительственных документов и фотографий, а также 48 пустых папок с пометкой "секретно".

По мнению Трампа, агенты ФБР могли подкинуть улики во время обысков в его имении Мар-а-Лаго. Как сказал бывший президент США, во время обыска сотрудники ФБР запретили снимать их действия на видео, а также находиться в одних помещениях с ними.

"Они могли подкинуть все, что хотели", - объяснил он.

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