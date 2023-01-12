Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал скандал с секретными документами, которые нашли в одном из домов Джо Байдена и в центре его имени. Сноуден пошутил, что Байден, похоже, прихватил больше секретных документов, чем многие разоблачители.

Комментарии он опубликовал в Твиттере.

"Для сравнения Риалити Уиннер (осужденная в США за утечку из Агентства национальной безопасности - Ред.) была приговорена к пяти годам всего за один документ. Тем временем Байден, Трамп, Клинтон, Петреус … у этих парней десятки, сотни (документов - Ред.). И никакой тюрьмы", - написал Сноуден в соцсети.

По его мнению, настоящий скандал в случае с Байденом заключается не в том, что тот забрал секретные документы, а в том, что министерство юстиции США обнаружило их за неделю до промежуточных выборов и предпочло умолчать об этой истории.

"Вау, даже я обрабатывал секретные документы более надежно. По крайней мере, я держал их в зашифрованном виде!" - также пошутил Сноуден.

Как писала "Страна", на днях тсало известно, что в аналитическом центре имени Байдена "Байден Пенн центр" были обнаружены закрытые материалы времен его работы вице-президентом.

А сегодня СМИ сообщили о второй порции аналогичных находок - но уже в доме Байдена в штате Делавэр. Находки были сделаны в ноябре.