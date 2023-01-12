В кладовой при гараже в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) и в соседней комнате обнаружили несколько документов разных категорий секретности. Их не должно было там быть: по окончании срока полномочий администрации Обамы-Байдена, когда были написаны эти бумаги, их обязаны были сдать в архив.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на слова адвоката президента Ричарда Собера.

Как сказал Собер, среди личных и политических бумаг, хранившихся в кладовой при гараже, нашли несколько документов администрации Обамы с грифом ограниченного доступа. Также одну страницу обнаружили в соседней комнате. Адвокат ничего не рассказал о содержании документов.

Сотрудники Байдена немедленно уведомили о находке Министерство юстиции и передали ему все бумаги. По словам Собера, команда Байдена также проверила еще один дом президента в Рехобот-Бич (тоже в штате Делавэр), но там никаких секретных материалов не нашлось.

Байден, проводивший пресс-конференцию в Белом доме по другому поводу, прокомментировал ситуацию. Он сказал, что по его указанию его юристы проверили все помещения, которыми он пользовался в 2017-2021 годах, когда не занимал государственных постов, и эта проверка только что закончилась. По его словам, документы находились в его личной библиотеке и в запертом гараже, "а не на улице".

"Люди знают, что я серьезно отношусь к секретным материалам", - подчеркнул Байден.

Несколько дней назад стало известно, что еще в ноябре юристы Байдена обнаружили секретные документы в шкафу его кабинета в Центре дипломатии и глобального взаимодействия "Пенн-Байден" в Вашингтоне, которым действующий глава государства пользовался после ухода с поста вице-президента.

Республиканцы в конгрессе заявили, что проведут расследование относительно обнаружения первой порции секретных бумаг. Об этом сказал российскому агентству РИА Новости конгрессмен-республиканец Пол Госар.

"Джо Байден украл секретные документы и тайно спрятал их в своем кабинете, когда был вице-президентом, однако внезапно демократам стало все равно. Небрежное хранение секретных документов является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до 10 лет", - напомнил Госар.

Как заверил конгрессмен, законодатели республиканцы "проведут расследование и позаботятся о том, чтобы Байден ответил за свои преступления".

"Страна" сообщала, что 8 августа вспыхнул похожий скандал с Дональдом Трампом - после того, как ФБР провело обыски в его доме и нашло секретные документы.