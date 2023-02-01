Бывший президент Франции Франсуа Олланд спрогнозировал, что Россия будет пытаться стабилизировать конфликт в Украине и привести дело к переговорам.

По его мнению, Путин будет стремиться "закрепить свои достижения для стабилизации конфликта, надеясь, что общественное мнение устанет и что европейцы будут опасаться эскалации, чтобы поднять на этом этапе перспективу переговоров".

В этих переговорах посредническая работа, скорее всего, ляжет на Турцию или Китай, "что никого не обнадеживает", сказал Олланд.

По его мнению, Владимир Путин - "радикально рациональный" президент, который делает ставку на то, что западные страны устанут поддерживать Украину.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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