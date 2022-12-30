Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту.

Мысль Меркель Олланд озвучил в интервью изданию Kyiv Post.

"Да, Ангела Меркель была права на этот счет. С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал, она стала совсем другой, нежели в 2014 году. Она стала лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность", — сказал политик.

Напомним, Олланд принимал непосредственное участие в процедуре урегулирования конфликта на Донбассе и оформления в 2014-2015 годах Минских соглашений. Документ был согласован лидерами "нормандской четвёрки", в которую Олланд тогда входил.

Как сообщала "Страна", в начале декабря Меркель заявила, что "Минские соглашения 2014 года были попыткой дать время Украине. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее".

Вскоре президент РФ Владимир Путин признался, что заявление экс-канцлера его разочаровало.

"Оказывается, все эти минские соглашения никто не собирался исполнять. Смысл был только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить ее к боевым действиям", - сказал глава Кремля.

На днях Меркель снова подтвердила свою оценку Минских соглашений, повторив, что это была попытка дать Киеву время "стать сильнее".