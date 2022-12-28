Занимавшая пост канцлера Германии с 2005 по 2021 годы Ангела Меркель исключила возможность своего участия в урегулирования конфликта в Украине. По словам Меркель, вопрос о ее участии в переговорном процессе "не ставится".

Об этом она заявила в интервью итальянскому изданию Corriere della sera.

"Этот вопрос не стоит" - сказала Меркель, комментируя свое возможное участие в урегулировании.

Она также призналась, что не знает, как именно должна закончиться война, но отметила, что это произойдет за столом переговоров.

"Это когда-то закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров. Есть разница между принудительным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым и дружеским разговором", - отметила Меркель.

Она также пояснила, что будучи канцлером ФРГ, принимала решения в отношении России и Украины, руководствуясь логикой, которая до сих пор представляется ей разумной. А возможное присоединение Украины и Грузии к НАТО, о чем шли дискуссии в 2008 году, по ее мнению, стало бы ошибкой: зачастую не брались в расчет последствия, которые могло бы иметь такое решение, как в плане реакции со стороны России, так и для самого НАТО.

Также Меркель не отказалась от своей оценки Минских соглашений, подтвердив, что это была попытка дать Киеву время "стать сильнее".

"Минские договоренности 2014 года были попыткой дать Украине время. Украина использовала этот период для того, чтобы стать сильнее, что мы видим сегодня. Страна 2014-2015 года - это не та страна, которая есть сегодня. И я сомневаюсь, что НАТО тогда мог бы сделать много, чтобы помочь Украине, как это происходит сегодня", - сказала бывшая канцлер.

Ранее "Страна" рассказывала, как отреагировал на это признание Владимир Путин.