В "Луганской народной республике" заявили, что из Минских соглашений не выходили, в то время как в украинской делегации в ТКГ придерживаются противоположного мнения.

Об этом сообщает ТАСС.

"Официального прекращения минских переговоров не было, "республики" Донбасса из формата не выходили", - заявили в "ЛНР".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". Еще до того, как Путин подписал указ, как в Офисе президента Украины, так и в Государственном департаменте США заявили, что признание "ЛДНР" будет означать выход России из Минских соглашений.

Более того, о том, что признание "ЛДНР" не коррелируется с "Минском-2" говорил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

После того, как Москва признала "республики", Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявила, что Россия вышла из Минских соглашений. В МИД Франции также расценили признание "ЛДНР" как отказ Москвы от международных обязательств и Минских соглашений.

В свою очередь постпред РФ в ООН заявил, что признание Россией "ЛДНР" не меняет Минские соглашения и Киев должен их выполнять.