Войска РФ обстреляли Днепропетровщину из тяжелой артиллерии
В ночь на 8 февраля российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попал Никопольский район. Войска РФ стреляли из тяжелой артиллерией.
Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем теленграм-канале.
Ночью россияне ударили по Червоногригорьевской громаде, выпустив по ней два десятка снарядов.
Пока последствия атаки выясняются, обследование территорий продолжается. К счастью, люди не пострадали.
Напомним, вчера войска РФ ударили по Днепропетровщине. В результате была обесточена насосная станция, без воды остались около 60 тысяч человек.
Также сообщалось, что вчера поздним вечером центр Харькова обстреляли ракетами С-300, на месте прилета начался пожар.
Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.
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