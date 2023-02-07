В части одного из населенных пунктов нет электричества из-за обстрелов. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Россияне ночью обстреливали Николаевскую область. В результате атак из РСЗО часть одного из населенных пунктов Очаковской громады осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает губернатор Виталий Ким в своем телеграм-канале.

Люди не пострадали, информация о повреждениях уточняется.

Также обстрелами поврежден объект инфраструктуры Черноморской громады. Пострадавших нет.

Виталий Ким сообщил, что российские войска обстреляли Николаевскую область и рассказал о последствиях

Напомним, за минувшие сутки войска РФ ударили по Днепропетровщине. Обесточена насосная станция, без воды остались около 60 тысяч человек.

Также сообщалось, что, по данным Генштаба ВСУ, россияне проводят перегруппировку и наступают на пяти направлениях.

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