Россияне ночью обстреливали Николаевскую область. В результате атак из РСЗО часть одного из населенных пунктов Очаковской громады осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает губернатор Виталий Ким в своем телеграм-канале.

Люди не пострадали, информация о повреждениях уточняется.

Также обстрелами поврежден объект инфраструктуры Черноморской громады. Пострадавших нет.

Напомним, за минувшие сутки войска РФ ударили по Днепропетровщине. Обесточена насосная станция, без воды остались около 60 тысяч человек.

Также сообщалось, что, по данным Генштаба ВСУ, россияне проводят перегруппировку и наступают на пяти направлениях.

Война в Украине продолжается уже 349-й день. Мы следим за новостями 7 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, где может определиться дальнейший ход войны в Украине.