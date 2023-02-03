Жителей Николаева просят не сливать воду с батарей, поскольку из-за этого целый микрорайон может остаться без тепла.

Об этом сообщает "Николаевоблтеплоэнерго".

"Не успело в Николаеве исчезнуть водоснабжение, как есть случаи сливания воды из внутридомовых систем отопления. Поэтому в очередной раз подчеркиваем для николаевцев: вода из сетей не для бытовых нужд", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что вода в системах отопления химически очищена и имеет зеленую окраску. Это помогает коммунальщикам находить и устранять утечки на теплосетях.

Жители Николаева предупреждают, что слив и использование такой воды может оставить без тепла целый микрорайон.

"Обратите внимание, что использование этой воды для мытья рук или смыва унитаза может опустошить внутридомовые системы отопления и оставить без тепла целый микрорайон", - отмечают коммунальщики.

Напомним, за полтора месяца в Николаев вернулись около 70 тысяч жителей.

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