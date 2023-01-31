В Николаеве для депутатов хотят обустроить секретные бомбоубежища, в которых всегда будет электричество и доступ в интернет для участия в заседаниях горсовета. Сейчас из-за этой проблемы депутатам иногда не хватает голосов для принятия решений.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич во время очередного онлайн-заседания.

Депутаты сообщили мэру, что многие из них не проживают сейчас в Николаеве, а участвовать в заседаниях в онлайн-формате тоже зачастую не могут из-за отсутствия интернета или света.

Сенкевич ответил, что можно поступить как в Днепре, где для решения этой проблемы обустраивают бомбоубежища с бесперебойным интернетом и светом.

"Это место будет засекречено, информация о расположении луны будет передана вам лично. Такие места мы сможем оборудовать в четырех районах Николаева, чтобы было удобнее депутатам находиться в секретных хранилищах или так называемых пунктах несокрушимости", – сказал Сенкевич.

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