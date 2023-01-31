Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в Прилуках Черниговской области сложилась критическая ситуация. Депутаты до сих пор не приняли городской бюджет, мэр города Ольга Попенко просит ввести военную администрацию.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

"Депутаты городского совета смогли собраться и проголосовать за выделение средств на закупку генераторов для критически важного объекта только к концу года", - пишет Чаус.

Глава Черниговской ОВА рассказал, что так как бюджета до сих пор нет, то нет и средств на питание детей в садах и школах, компенсацию разницы в тарифах перевозчикам, обеспечение базовых потребностей медицинских и социальных учреждений.

"Сегодня беседовал с мэром Ольгой Попенко и руководителями коммунальных учреждений города. Есть обращения по поводу введения военной администрации", отметил он.

По словам Чауса, хоть процедура и новая, специалисты ОВА уже ее изучали, в частности, в контексте прифронтовых общин.

Напомним, ранее мы писали, что на заседание исполкома горсовета Броваров 31 января пришел военком, который раздал повестки присутствующим депутатам и мэру города Игорю Сапожко.

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