На заседание исполкома горсовета Броваров 31 января пришел военком, который раздал повестки присутствующим депутатам и мэру города Игорю Сапожко.

Об этом сообщают местные паблики.

Всего повестки получили девять мужчин, в том числе и присутствовавшие на заседании журналисты.

Теперь они должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

Мэр Игорь Сапожко сказал, что уже получал повестку и проходил медкомиссию.

"Опять пригласили на сверку учета военной службы. Поэтому буду идти в военкомат для того, чтобы сверить определенные учеты, пройти соответствующие комиссии", - сообщил мэр.

Напомним, в Украине начали издавать повестки нового образца.

Как рекомендовали в ВСУ, что бы не получить повестку, необходимо всегда держать при себе документы о брони или отсрочке от призыва.

Война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

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