В Запорожье работники военкомата пришли вручать повестки в спортзал "Адреналин".

Об этом сообщает спортклуб на своей странице в Instagram.

"Адреналин" в посте в соцсети призвал перестать "кошмарить" таким образом бизнес, у которого и так "дела не ахти".

Однако, судя по видео, сотрудников военкомата не пустили дальше ресепшина.

"Если завтра парни перестанут ходить, остерегаясь повесток, спортзал закроется", - пишет руководство клуба.

Позже этот пост был удален, зато появилось сообщение, что руководство "до сих пор отгребает" за свое заявление.

Напомним, в последнее время из разных городов Украины появляются видео с массовым вручением людям повесток и частыми перебранкками на этот счет.

Также вчера глава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ заявил, что мобилизация в Украине действительно идет. Он сказал, что в ВСУ нужны специалисты как на новые образцы вооружения, которые дают партнеры, так и для пополнения потерь.

Кроме того, как сообщалось, в Сумской области мужчине дали три года тюрьмы за уклонение от мобилизации. Мужчина, младший лейтенант запаса, прошел медкомиссию, но не явился по повестке на место несения службы.