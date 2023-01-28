Правительство Украины утвердило Порядок бронирования военнообязанных работников, а также Порядок и критерии определения предприятий, которые критически важны для функционирования экономики.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

Как уточняет Европейская Бизнес-Ассоциация, в соответствии с новой процедурой, бизнес сможет забронировать до 50% военнообязанных работников, которые являются критически важными, чтобы предприятие продолжало работать.

"Критически важным для экономики" предприятие считается по общей сумме уплаченных налогов и сборов (превышает 1,5 млн евро), по сумме поступлений в иностранной валюте (эквивалент 32 млн евро), по стратегическому значению для экономики и безопасности страны, по важному значению для удовлетворения потребностей территориальной громады, по резидентству "Дія Сіті".

"Отметим, что вопрос бронирования работников (что даёт им освобождение от мобилизации в армию) остро стоит для украинских предприятий. Так как сейчас одним из основных способов набора мобилизованных является раздача повесток через предприятия, руководители которых, по утверждённому в конце прошлого года порядку, обязаны содействовать военкоматам.

В результате на многих предприятиях уже мобилизовано большое число работников-мужчин, от чего серьезно страдает бизнес. Поэтому предприниматели уже давно просили правительство утвердить чёткий порядок бронирования работников", - поясняет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, что вчера районные власти Киева призвали предприятия предоставить списки военнообязанных сотрудников-мужчин.

При этом сообщалось, что Кабмин может разрешить выезжать из Украины военнообязанным, имеющим бронь от мобилизации.