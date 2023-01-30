В Сумской области мужчине дали 3 года тюрьмы за уклонение от мобилизации

Ахтырский межрайонный суд Сумской области назначил три года лишения свободы гражданину, который не прибыл для отправки по месту несения службы.

Соответствующая информация появилась в реестре судебных решений.

Мужчина, младший лейтенант запаса, прошел медкомиссию, но не явился по повестке на место несения службы.

На суде обвиняемый заявлял, что медкомиссию провели "для галочки", а на момент получения повестки он был на лечении из-за болей в колене.

Тем не менее, после прохождения лечения служить обвиняемый отказался, а медкомиссию, которую считает незаконной, оспаривать не стал.

Он был признан виновным по ст.336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период).

Напомним, на прошлой неделе районные власти Киева предприняли дополнительные усилия по мобилизации.

Ранее фото с приказами о мобилизации публиковали жители Голосеевского района Киева. Позже власти столицы назвали расклейку таких документов "обычной работой" районных центров комплектования и соцподдержки. Вскоре приказы о мобилизации появились на подъездах Деснянского района столицы.

Вместе с тем, вчера глава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что мобилизация в Украине действительно идет, но у неё нет никаких волн. Он сказал, что в ВСУ нужны специалисты как на новые образцы вооружения, которые дают партнеры, так и для пополнения потерь.