В одном из подъездов Днепра наклеили повестки на доску объявлений.

Соответствующее фото появилось в местных Telegram-каналах.

Кроме извещений из военкоматов, на доске разместили призыв "отнестись ответственно к повесткам".

Ранее мы писали, что в Запорожье сотрудники военкомата пришли в спортзал, чтобы вручить повестки.

Также "Страна" рассказывала, что в ВСУ заявили, что по закону вручать повестки в Украине могут где угодно и не только военкомы. Это может быть руководитель учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководитель ЖЭКа, ОСМД и любые другие должностные лица.

Война в Украине продолжается уже 341-й день. Мы следим за новостями 30 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 340-го дня войны. Продолжаются атаки РФ на Бахмут. По данным "Института изучения войны", там действует уже не только ЧВК "Вагнер", но и кадровые российские части. Продолжаются российские атаки в Угледаре. Судя по видеороликам, обстрелы позиций ВСУ в городе не прекращаются.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.