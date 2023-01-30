Командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук осудил использование кареты скорой помощи и прочие жесткие методы для вручения повесток в Одессе.

Об этом сообщает Одесский областной центр комплектации и соцподдержки.

"Учитывая просчеты и особенности данной работы проведен разбор резонансных ситуаций, проанализированы подходы и методы ведения работы, ее результативность и общественное восприятие, меры противодействия вражеской пропаганде. Продолжаются служебные проверки по не целевому использованию служебного специализированного транспорта, некорректному поведению сотрудников. Эти факты пресечены и строго осуждены командованием Сил обороны. По результатам проверок будут приняты меры воздействия в соответствии со степенью вины", - говорится в сообщении центра по итогам совещания командующего Силами обороны юга генерал-майора Андрея Ковальчука с руководителями территориальных центров комплектования, погранслужбы, Нацполиции и органов местной власти.

Ранее одесские телеграм-каналы опубликовали видео, на котором мужчины в военной форме грузят человека в машину "Скорой помощи".

Позже пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталия Гуменюк заявила, что в машине нет медицинского оборудования, она была передана по мобилизации как автотранспортное средство.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье сотрудники военкомата пришли в спортзал, чтобы вручить повестки.

В то же время в ВСУ сообщили, что мобилизация в Украине действительно идет, но у неё нет никаких волн.