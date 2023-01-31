В Украине начали издавать повестки нового образца. У них есть отличие в названии, а также в них уточнен список документов, которые необходимо принести в центр комплектования.

Об этом сообщил начальник Тернопольского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Гусев в сюжете "Тернополь 1".

Первое отличие - в названии. Теперь вместо военных комиссариатов там указаны территориальные центры.

Второе отличие – увеличилось количество документов, которые необходимо принести в центр комплектования для уточнения своих данных. Кроме паспорта, военного билета и приписного, нужен еще и идентификационный номер.

Третье - пункт, в котором говорится, что военнообязанный будет нести ответственность, если не явится в пункт без уважительной причины.

Ранее там была указана только админответственность. Теперь же эта формулировка уточнена:

"Это [админответственность] юридически неправильно, потому что есть разные обстоятельства. Бывают определенные причины, в том числе и определенные законодательством по которым человек может не прибыть в территориальный центр", - заявил он.

Напомним, ранее в ВСУ заявили, что вручать повестки украинцам могут где угодно и не только военкомы.

Также мы писали о том, в каких трех случаях военнообязанный может не приходить по повестке в военкомат.