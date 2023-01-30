Украинские суды выносят по статье об уклонении от мобилизации не только обвинительные, но и оправдательные приговоры. Так, в Черкасской области суд оправдал мужчину, который не прибыл в военкомат по звонку.

Об этом сообщается в реестре судебных решений.

Мужчина, имеющий воинское звание рядовой, говорит, что собирался прийти, однако в оговоренный день ему позвонили опять и сказали, что ехать уже никуда не нужно. Сотрудники военкомата же говорят, что после первого звонка не могли ему дозвониться. Перед этим ему вручалась повестка, но на другие даты.

Суд постановил, что виноват военкомат, который нарушил процедуру оповещения призывника, и оправдал его.

Напомним, ранее в Сумской области мужчине дали 3 года тюрьмы за уклонение от мобилизации.

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